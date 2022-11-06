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Spor Mesut Özil düğmeye bastı! Arda Güler için flaş hamle...
Spor

Mesut Özil düğmeye bastı! Arda Güler için flaş hamle...

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Dinamo Kiev maçında rakibini 2-0 mağlup ederken Arda Güler performansıyla adeta yıldızlaşmıştı. Genç oyuncunun bu performansı sonra dev kulüpler kendisini daha da yakından takip etmeye başlarken, Fenerbahçe'de beklenmedik bir şekilde ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:09:00 -
Mesut Özil düğmeye bastı! Arda Güler için flaş hamle...

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Dinamo Kiev maçında rakibini 2-0 mağlup ederken Arda Güler performansıyla adeta yıldızlaşmıştı. Genç oyuncunun bu performansı sonra dev kulüpler kendisini daha da yakından takip etmeye başlarken, Fenerbahçe'de beklenmedik bir şekilde ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi. 

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişerek performansıyla herkesten alkış alan 17'lik yıldız Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA
Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Dinamo Kiev maçında takımını sırtlayarak 1 gol 1 asistle takımının attığı 2 gole de direkt katkı gösteren genç yıldız, Avrupa sahnesinde gösterdiği bu performansla daha da çok konuşulmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla çok konuşulacak bir iddiayı ortaya atmıştı.

MOU GÖZLEMCİ GÖNDERDİ
Pedulla'nın iddiasına göre; Şu sıralar Roma'yı çalıştıran ünlü teknik adam Jose Mourinho, Arda Güler'i izlemesi için Türkiye'ye birkaç gözlemci göndermiş ve Güler'i yakın markaja almıştı.

MESUT ÖZİL'DEN TAVSİYE
Bu iddiaya dair detaylar da ortaya çıktı. Buna göre; Mesu Özil ile olan yakın ilişkisi bilinen Mourinho'nun bu hamleyi Fenerbahçe'de olduğu dönemde Arda Güler ile oldukça yakından ilgilenen yıldız isim Özil'in tavsiyesi üzerine yaptığı ortaya çıktı.

Mourinho, Mesut Özil'in tavsiyesiyle Türkiye'ye gözlemciler gönderirken, Başakşehir'de oynayan Mesut Özil bununla da kalmadı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Mou'nun yanı sıra Arsenal'de beraber çalıştığı ve şu an Aston Villa'yı da çalıştıran Unai Emery ile de bağlantıya geçerek genç oyuncuyu izleme tavsiyesi verdi.

Öte yandan Mesut’un özellikle Mourinho’ya, Arda Güler’le ilgili çok özel referanslar verdiği de iddia edildi. Arda Güler ve Mesut Özil'in menajerliğini Erkut Söğüt yapıyor...

CAMİA AYAĞA KALKTI
Bu haberin ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.


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