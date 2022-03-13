Mesut Özil bu akşam sahada olacak mı?

Son 2 maçından 6 puan çıkaran Alanyaspor, 3 kez üst üste kazandıktan sonra Trabzonspor'la berabere kalan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son 2 lig maçında fire vermeyen Alanyaspor, 28 hafta sonunda 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Fatih Aksoy ve Daniel Candeias, hafta arası takımla birlikte çalıştı; durumları maç saati netleşecek.

Wilson Eduardo ve Famara Diedhiou büyük ihtimalle maç kadrosunda olmayacak.

TD Francesco Farioli, Eduardo ve Diedhiou'nun yokluğunda Oğuz Aydın'ı "sahte 9" oynatarak maç başlamış, Erencan Yardımcı ile maça devam etmişti. Hem Oğuz hem de Erencan Kayserispor karşısında tabela yaptı, Erencan bu kez ilk 11'de başlayabilir.

Orta alanın hücum kısmında Efecan Karaca ile Emre Akbaba görebiliriz. Savunma yükünü ise Leroy Fer ve Efkan Bekiroğlu çekecek.

Üst üste 9 maç Marafona ilk 11'de başlamışken Kayserispor karşısında Serkan Kırıntılı'yı izledik. Farioli'nin "1 numara" tercihi de maç saati belli olacak.

FENERBAHÇE

Üst üste 3 maç kazandıktan sonra Trabzonspor ile berabere kalan Fenerbahçe, 29. hafta öncesinde Alanyaspor'un 1 puan önünde 4. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım Alanya deplasmanında 6 eksikle geldi!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci cezalı; Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia sakat.

Orta alanda Miha Zajc ve Miguel Crespo değişmeyecektir. TD İsmail Kartal, Trabzonspor maçının son 5 dakikasında sahaya sürdüğü Mesut Özil'i bu kez ilk 11'de oynatabilir.

Stoperde "Serdar Aziz & Min-jae Kim" ikilisinin de değişmesi beklenmiyor. Attila Szalai yine sol bekte başlayacak.