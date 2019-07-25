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Mesut Özil bıçaklı saldırı Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil kimdir? Son dakika gelişmesine göre, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle arabasına kaçarken, takım arkadaşı Kolasinac, saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü. Gelişmenin ardındanMesut Özil kimdir sorusu merak ediliyor. İşte Mesut Özil hakkında merak edilenler...

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:40
Mesut Özil bıçaklı saldırı Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil kimdir? Son dakika gelişmesine göre, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle arabasına kaçarken, takım arkadaşı Kolasinac, saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü. Gelişmenin ardından Mesut Özil kimdir sorusu merak ediliyor. İşte Mesut Özil hakkında merak edilenler...

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen), Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan £42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu.[4][5][6][7] Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:40
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