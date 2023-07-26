Mesut Hakkı Caşın 'dan SİHA açıklaması: Bu millete hesap vermeleri lazım
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii sektöründeki atılımları hedef alan zihniyete Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan sert bir tepki geldi.
Dünyanın konuştuğu savunma sanayii ile dalga geçelenlere canlı yayında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan sert bir eleştiri geldi.
"Ben bunları maketle anlatırken alay ettiler"
Caşın, "Ne dediler uçak gemisi yok yalan dediler. Ben bunları maketle anlatırken alay ettiler. Hoca insanları kandırıyor diye. Gödük uçakları aha getirdim maketleri hürjet uçuyor. Sihalara gerek yok dediler yaptık işte. Bunları yapamazsınız bunlara dokunacağız diyenler, bu millete hesap vermesi lazım. Mustafa Kemal'e hesap vermesi lazım." dedi.