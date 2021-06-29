Mesut Erdinç Bayhan kimdir? Mesut Erdinç Bayhan ne iş yapıyor?

Savcı Mesut Erdinç Bayhan, 21 yıl önce ‘asteğmen’ olarak görev yaptığı Siirt kırsalında PKK’lılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan bir gaziydi. Gazi Savcı Mesut Erdinç Bayhan, terörist saldırının yaşandığı gün ve sonrasında bu sefer şehit meslektaşı ve arkadaşı Mesut Selim Kiraz için görev başındaydı.

Savcı Bayhan, 1994’te vatani görevini yapmak üzere Eğirdir Dağ Komando Okulu’na teslim oldu. 3 aylık eğitiminin ardından asteğmen rütbesi ile Siirt 4’üncü Jandarma Komando Taburu’nda görevlendirildi. 28 Ekim 1994’te Cumhuriyet Bayramı’nı sabote etmek üzere Kurtalan kırsalına gelen 35 kişilik terörist grup ile çatışmaya girdi. Boynundan giren kurşun ciğerini deldi, dirseğinden çıktı. Ölümden dönen Mesut Erdinç Bayhan, Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde 3 ay tedavi altında kaldı.

Terör, 21 yıl sonra bu kez Mesut Erdinç Bayhan’ın karşısına adliye koridorlarında çıktı. Saatler 12.35’i gösterdiğinde meslektaşının rehin alındığını öğrendi. Meslektaşının yaşadıklarını ondan iyi kimse anlayamazdı. Nöbetçi savcı olduğu için olayı başından itibaren en yakından takip etti. Teröristler Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin aldıklarında umudunu kaybetmemeye çalışarak bekleyişini sürdürdü. Ancak korkulan oldu ve Savcı Mehmet Selim Kiraz öldürüldü. Uykusuz geçen 72 saat boyunca olay yerinde inceleme yapan kişi, Savcı Mesut Erdinç Bayhan oldu. Gazi Savcı Bayhan, şehit arkadaşının soruşturmasını üstlenmişti. Ergenekon kumpası soruşturmasını ilk yürüten Savcı Mesut Erdinç Bayhan, son olarak dava dosyasından çekilerek davayı başka savcılara bırakmıştı.

Savcı Bayhan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verdiği dilekçede, "Maaş istemem, devletimden gazilik madalyamı istiyorum" demişti.