Ne diyeceği merak ediliyordu! Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ‘mutlak butlan’ kararıyla görev aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevi devralmasına karar verdi.
Özel'in sözleri şöyle:
"Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum.
Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum"
