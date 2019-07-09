Mesudiye’nin bitkileri şifa kaynağı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde tarım arazilerini gezerek çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçenin aromatik ve tıbbi bitkiler bakımından son derece zengin olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık konusunda somut projeleri hayata geçirerek ekonomiye katkı sağlayacaklarını kaydeden Başkan Güler, “Mesudiye ilçemizde salep, sarı kantaron, siyah hindiba, sinir otu, kuşburnu, ısırgan gibi bitkiler bulunmaktadır. Bu ürünler hem eczacılıkta hem tıpta hem de gıda sanayinde kullanılmasını amaçlıyoruz. Buda bizim yeni projelerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“Ordu’nun zengin florası ve faunası var”

Çeşitli aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirilerek her alanda kullanılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Mesudiye aromatik ve tıbbi bitkiler bakımından son derece zengin bir ilçemiz. Bunu burada görerek de tespit etmiş bulunuyoruz. İlçede salep, sarı kantaron, siyah hindiba, sinir otu, kuşburnu, ısırgan gibi bitkiler bulunmaktadır. Bunlar toplanıp paketlenerek insanların hizmetine sunuluyor. Bu şekilde para kazanıp ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Ordu’nun sadece fındığı, balı, kivisi yok aynı zamanda son derece zengin faunası ve florası var. Hem eczacılıkta hem tıpta hem de gıda sanayinde kullanılmasını amaçlıyoruz. Buda bizim yeni projelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.