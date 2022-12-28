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Spor Messi'yi duyan Mbappe'den çılgın karar!
Spor

Messi'yi duyan Mbappe'den çılgın karar!

2022 Dünya Kupası'nın ardından Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin PSG'de nasıl bir ilişki sürdüreceği merak konusu haline gelmişken ikili arasındaki kriz yeniden alevlendi. PSG yönetiminin Messi hakkında aldığı kararı öğrenen Mbappe, Fransız deviyle köprüleri attı. Barcelona iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:51:00 -
Messi'yi duyan Mbappe'den çılgın karar!

2022 Dünya Kupası'nın ardından Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin PSG'de nasıl bir ilişki sürdüreceği merak konusu haline gelmişken ikili arasındaki kriz yeniden alevlendi. PSG yönetiminin Messi hakkında aldığı kararı öğrenen Mbappe, Fransız deviyle köprüleri attı. Barcelona iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesinde araları bozuk olan ve Arjantin'in zafere ulaştığı epik final esnasında yaşadıkları gerginliklerle gündeme gelen Kylian Mbappe ile Lionel Messi arasındaki krizde sular durulmuyor.

Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarında alay konusu haline geldikten sonra Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istemediğini tekrar PSG yönetimine ileten Kylian Mbappe, İspanyol basınına sızan son gelişmenin ardından kulübüyle köprüleri attı ve kendine kulüp aramaya başladı.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi'nin 30 Haziran'da sona erecek kontratını uzatma konusunda yıldız futbolcusunun babası Jorge Messi'yle prensip anlaşmasına vardı.

Hürriyet'e göre; Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli futbolcunun takımda kalma ihtimalinin artmasının ardından menajerinden kendisine kulüp bulmasını isteyen Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid'i reddetmenin pişmanlığını yaşıyor.

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