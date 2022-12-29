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Spor Messi’ye sordular: Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? İşte beklenmeyen cevap…
Spor

Messi’ye sordular: Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? İşte beklenmeyen cevap…

Bir radyo programında Arjantinli ünlü futbolcu Messi’ye, “Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? diye soru soruldu. İşte Messi’den inanılmaz cevap…

Yeniakit Publisher
2022-12-29 07:28:00 - 2022-12-29 08:00:44

Son dünya kupasını kaldıran Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, bir radyo programına katıldı. Programın sunucusu Arjantinli yıldıza “dünyanın, sensiz, en iyi futbolcusu kim?” diye sordu.

Messi, soruya bir çok yıldız futbolcunun adını söyleyerek cevap verdi. Sunucunun  Cristiano Ronaldo’yu neden dahil etmedin? Sorusuna ise Messi; “Onu benimle birlikte listeden çıkardım.” dedi.

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Yorumlar

milami

Eferim sana kupan hayırlı olsun.Ayrıca arjantinide kutlarım.
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