Messi’ye sordular: Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? İşte beklenmeyen cevap…
Bir radyo programında Arjantinli ünlü futbolcu Messi’ye, “Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? diye soru soruldu. İşte Messi’den inanılmaz cevap…
Son dünya kupasını kaldıran Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, bir radyo programına katıldı. Programın sunucusu Arjantinli yıldıza “dünyanın, sensiz, en iyi futbolcusu kim?” diye sordu.
Messi, soruya bir çok yıldız futbolcunun adını söyleyerek cevap verdi. Sunucunun Cristiano Ronaldo’yu neden dahil etmedin? Sorusuna ise Messi; “Onu benimle birlikte listeden çıkardım.” dedi.