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Spor Messi'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 8 yıla çıktı
Spor

Messi'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 8 yıla çıktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-German'i 2-0 mağlup etti, toplamda 3-0'lık skora ulaşarak çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 8 yıla yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 07:06:00 -
Messi'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 8 yıla çıktı

Bayern Münih'e PSG karşısında galibiyeti getiren golleri 61'de Choupo-Moting ve 90'da Gnabry kaydetti. Messi, PSG'yle üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Gecenin diğer maçında Tottenham sahasında Milan ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Milan, turu geçen taraf oldu. Ev sahibi takımda Cristian Romero 78’inci dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve Chelsea'nin ardından Bayern Münih ve Milan çeyrek finale yazdırdı. 

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