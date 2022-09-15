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Spor Messi'den yeni rekorlar
Spor

Messi'den yeni rekorlar

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında PSG deplasmanda Maccabi Haifa'yı 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 02:39:00 -
Messi'den yeni rekorlar

Devler Ligi'nin 2. haftasında Fransız devi PSG, Maccabi Haifa ile karşılaştı. Mücadele 3-1 Paris Saint-Germain üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada goller; 24. dakikada Chery, 37. dakikada Lionel Messi, 69. dakikada Mbappe ve 88. dakikada Neymar'dan geldi.

Lionel Messi'den yeni rekorlar

Maccabi Haifa'ya attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde 39. farklı rakibine karşı gol bulan Lionel Messi bu alanda rekor kırdı.

Arjantinli daha önce bu rekoru 38 rakibe golle Cristiano Ronaldo'yla birlikte paylaşıyordu. Arjantinli süper yıldız aynı zamanda 18 sezon art arda Şampiyonlar Ligi sezonlarında gol bulan ilk oyuncu oldu.

Mbappe, Cavani'yi yakaladı

Maçta attığı golle PSG adına Avrupa maçlarında 39. golünü bulan Kylian Mbappe, kulüp tarihinin bu konuda en başarılı ismi Edinson Cavani'yi yakalamış oldu.

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