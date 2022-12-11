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Spor Messi'den tarihi kepazelik! Yaptığı soytarılıkla ilgili flaş gelişme
Spor

Messi'den tarihi kepazelik! Yaptığı soytarılıkla ilgili flaş gelişme

Dünya Kupası çeyrek finalindeki Hollanda-Arjantin maçının ardından Messi'nin hakaret ettiği Beşiktaşlı Weghorst yaşananlar hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 13:04:00 -
Messi'den tarihi kepazelik! Yaptığı soytarılıkla ilgili flaş gelişme

Dünya Kupası çeyrek finalindeki Hollanda-Arjantin maçının ardından Messi'nin hakaret ettiği Beşiktaşlı Weghorst yaşananlar hakkında konuştu.

Oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lionel Messi, röportaj verdiği sırada arka tarafta kedisine bakan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'a "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." dedi. 

Marca'da yer alan habere göre Weghorst, Messi ile yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Maçtan sonra elini sıkmak istedim, bir futbolcu olarak ona çok saygım var ama benimle konuşmak istemedi, İspanyolcam pek iyi değil ama bana saygısız sözler söyledi ve bu beni hayal kırıklığına uğrattı."

 

 

 

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