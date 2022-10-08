Messi'den Icardi tepkisi: Bu pisliğin ne işi var

Galatasaray'ın yeni transferi Icardi, Arjantin basınında manşetlerden inmiyor. Lionel Messi'nin Icardi'yi milli takıma bilerek aldırmadığını söyleyen Arjantin basınından gazeteci Lussich, Sampaoli döneminde Icardi'yi takımda görünce Messi'nin tepki gösterdiğini ifade etti.

Arjantin basınında yer alan ünlü gazeteci Rodrigo Francisco Lussich, Messi'nin Icardi'yi bilerek milli takıma aldırmadığını iddia etti.

Lussich yaptığı açıklamada, "Messi, Icardi'yi aptal ve pislik biri olarak tanıyor. Bu yüzden Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Messi yüzünden Icardi'den herkes nefret ediyor" dedi.

Messi, yakın arkadaşlarına attığı mesajda, "Bu pisliğin burada ne işi var?" dedi. Icardi'yi hiçbir şekilde arkadaş grubuna dahil etmeyen Messi, yıldız oyuncunun Arjantin'de oynamasını engelledi.