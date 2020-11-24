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Spor Messi ile 10 senelik anlaşma planı
Spor

Messi ile 10 senelik anlaşma planı

Manchester City, Barcelona'dan ayrılması gündemdeki Lionel Messi'yi 10 senelik bir anlaşma planıyla kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:14:00 - 2020-11-24 23:30:43
Messi ile 10 senelik anlaşma planı

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasına yönelik söylentiler artmış durumdayken Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, yeni takımı olma noktasında favori gösteriliyor. Sportsmail de Manchester City'nin Lionel Messi ile 10 yıllık bir ayrıntılı anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Manchester City, devre arasında veya sezon sonunda Messi'yi bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. City Football Group da Messi için 10 sene sürecek bir birliktelik planı hazırlamış durumda.

Messi'nin ilk etapta Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de forma giyeceği aktarılırken ardından ise dünya üzerinde 10 kulübe sahip City Football Group ile farklı projelerde çalışması bekleniyor.

Manchester City forması giydikten sonra projenin ikinci etabında Messi'nin ABD'de New York City forması giymesi planlanıyor. Bundan sonra da Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya'da futbol yatırımları olan grubun, Messi'yi bir futbol elçisi rolünde aktif şekilde görevlendirmesi bekleniyor.

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