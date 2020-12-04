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Spor Messi için PSG forması giyecek iddiası gündem oldu
Spor

Messi için PSG forması giyecek iddiası gündem oldu

İspanya Ligi'nde Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Barcelona’dan ayrılacağı gündemde olan Messi’nin Paris Saint Germain forması giyeceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:17:00 -
Messi için PSG forması giyecek iddiası gündem oldu

Katalan ekibi Barcelona’da forma giyen Lionel Messi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Messi, Barcelona’dan ayrılacak mı? Transferde yeni adresi neresi olacak? Bu konuyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lionel Messi ile birlikte futbol oynamayı özlediğini ifade etti. Fransız ekibinin yıldızı, "İstediğim şey Messi ile yeniden birlikte futbol oynamak. Umarım önümüzdeki sezon birlikte oynayabiliriz" açıklamasını yaptı.

PSG'ye transferi gündemde

Bu açıklamaların ardından PSG-Messi iddiaları yeniden alevlendi. RMC Sport’tan Daniel Riolo, Arjantinli yıldız için bir iddia ortaya attı.

Riolo, "Messi’nin önümüzdeki sezon PSG’de oynayabileceğini söyleyebilirim. Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki sezon Paris Saint Germain’de olacak" ifadelerini kullandı.

 

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