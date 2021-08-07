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Spor

Messi gidince Barcelona'da çözülme başladı!

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Messi'nin gidişine sinirlendi ve takımdan ayrılmak için harekete geçti. Avukatlarına sözleşme maddelerini incelemeleri için talimat veren Arjantinli yıldız, Katalan devinden ayrılmanın yollarını arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 02:22:00 -
Messi gidince Barcelona'da çözülme başladı!

Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Takımın yeni transferlerinden Sergio Agüero'nun da kulüple yolları ayırmak istediği öne sürüldü.

Avukatlarına sözleşmeyi inceleme talimatı verdi

Sporx'in Katalan basınından aktardığı habere göre; Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, takımdan ayrılmanın yolu aranıyor.

 

 

 

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