Messi Barcelona’yla önemli toplantıya katılmadı
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadığı bildirildi.
Barcelona yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını yaptı.
Ciutat Esportiva isimli tesislerde yapılan toplantıya basın mensupları da katıldı.
Yeni sezon öncesi yapılan kritik buluşmaya futbolcular, teknik heyet ve basın mensuplarının katıldığı görülürken, takım kaptanı Lionel Messi’nin görünmemesi dikkat çekti.
Koronavirüs sebebiyle PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, Messi’nin katılmadığı ortaya çıktı.
Katalan kulübünün altyapısından yetişen Messi’ye ilişkin Barcelona’dan kesin ayrılacağına dair yorumlar yapıldı.
Arjantinli yıldız daha önce yönetime ayrılmak istediğini iletmişti.
Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelini gündeme getiren İspanyol basını, yıldız oyuncunun bedava gitmek istediğini iddia etti.