  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi Barcelona’yla önemli toplantıya katılmadı
Spor

Messi Barcelona’yla önemli toplantıya katılmadı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:52:00 -
Messi Barcelona’yla önemli toplantıya katılmadı

Barcelona yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını yaptı.

Ciutat Esportiva isimli tesislerde yapılan toplantıya basın mensupları da katıldı.

Yeni sezon öncesi yapılan kritik buluşmaya futbolcular, teknik heyet ve basın mensuplarının katıldığı görülürken, takım kaptanı Lionel Messi’nin görünmemesi dikkat çekti.

Koronavirüs sebebiyle PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, Messi’nin katılmadığı ortaya çıktı.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen Messi’ye ilişkin Barcelona’dan kesin ayrılacağına dair yorumlar yapıldı.

Arjantinli yıldız daha önce yönetime ayrılmak istediğini iletmişti.

Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelini gündeme getiren İspanyol basını, yıldız oyuncunun bedava gitmek istediğini iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım
Dünya

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması büyük tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrası Atina'dan açıklama geldi.
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı