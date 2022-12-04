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Spor Messi attı, Arjantin tur atladı
Spor

Messi attı, Arjantin tur atladı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 03:21:00 -
Messi attı, Arjantin tur atladı

Arjantin ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanarak, çeyrek finale adını yazdırdı.

Arjantin çeyrek finalde

Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ile 57. dakikada Alvarez kaydetti. Avustralya ise 77. dakikada Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kariyerinde bir ilk

Profesyonel kariyerinin 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, attığı golle Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.

Arjantin'in rakibi Hollanda

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arjantin, bu turda Hollanda ile eşleşti. Zorlu mücadele 9 Aralık Cuma günü oynanacak. 

 

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