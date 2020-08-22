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Spor Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor
Spor

Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:37:26 -
Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak.

Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.

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