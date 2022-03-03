Messenger de tüm mesajlar nasıl silinir? Facebook profil resmini nasıl silerim?

Facebook, neredeyse yediden yetmişe her keste var. Facebook ile, arkadaşların, tanıdıkların, eş ve dostların neler yaptıklarını, hangi paylaşımlarda bulunduklarını, nerelere gezintiye gittiklerinin yanında fotoğraf paylaşımı ile video paylaşımı gibi etkinliklerde bulunabilmekte. Facebook ve Messenger mesajları silme sorgulaması arama motoru üzerinden bir hayli sorgulanmakta. İşte Messenger, Facebook mesaj silme yol e yöntemleri.

Facebook'ta bir konuşmayı nasıl silerim?

Facebook hesabınızın sağ üstündeki messenger simgesine tıklayın.

Silmek istediğiniz konuşmaya tıklayın.

Sohbetin üst tarafındaki simgeyi tıklayın.

Sohbeti Sil'e ve ardından tekrar Sohbeti Sil'e tıklayın.

Bir konuşmayı Sohbetler listenizden sildiğinizde, söz konusu mesajın veya konuşmanın arkadaşınızın Sohbetler listesinden silinmeyeceğini aklınızda bulundurun.

Bir Facebook profil resmini nasıl silerim?

Facebook'ta bir konuşmayı veya mesajı nasıl ararım?

Facebook profil resmimin küçük resmini nasıl düzenlerim?

Profil resminizin küçük resim versiyonu, insanların adınızın yanında gördüğü daha küçük bir resimdir. Profil resminizi değiştirmek istiyorsanız, yeni bir profil resmi ekleme hakkında daha fazla bilgi alın.

Küçük profil resminizi yeniden konumlandırmak için:

Facebook'un sağ üst kısmındaki profil resminize tıklayın.

Profil resminize tıklayın.

Profil Resmini Güncelle'yi seçin.

Sağ üst köşedeki kalem simgesine tıklayın.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için alttaki ölçeklendirme çubuğunu kullanın ve görseli taşımak için sürükleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet'e tıklayın.

Bir profil resmi için minimum fotoğraf boyutunun 180 piksele 60 piksel olduğunu aklınızda bulundurun.