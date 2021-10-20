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Eğitim Meslekler hakkında bilgi EBA'dan alınabilecek
Eğitim

Meslekler hakkında bilgi EBA'dan alınabilecek

Öğrenci, öğretmen ve velilerin faydalanması amacıyla içinde 250 mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) erişime sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:48:00 -
Meslekler hakkında bilgi EBA'dan alınabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan EBA platformuna entegre edildi. Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklarda, 250 mesleğe ilişkin bilgi yer alıyor. Öğretmen ve veliler de doğru tercih konusunda kitapçıklardan faydalanabilecek.

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