Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları yeniden başladı

Korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında durdurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi teori ve performans sınavları, alınan ek tedbirler ile 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile yeniden başladı.

Alınan tedbirler kapsamında Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) sınav merkezleri Covid-19’a karşı yeniden düzenlendi. GASBEM tarafından firma ve çözüm ortakları ile tekstil, makine, torna, freze, CNC/NC, plastik enjeksiyon, plastik şişirme film üretim operatörü (Ekstrüzyon), elektrik, metal, çelik kaynakçısı, köprülü vinç, PVC alanlarında sınavlar yapılıyor.

Bu süreçte işverene herhangi bir maddi yük olmadan sınavı kazanan adayların sınav ücretlerinin tamamı İşsizlik Fonundan, Sınav ve Belgelendirme Teminatları ise Gaziantep Sanayi Odası tarafından karşılanıyor.

GSO üyesi olan firmaların, şirketleri adına verecekleri Teminat Mektubu veya peşinatları da GSO tarafından karşılanıyor.