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Aktüel Mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini aştı
Aktüel

Mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:22:44 -
Mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini aştı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde verimlilik ve etkinliğin artmasının, bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki yeterlilik belgesi ile ispatlayan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), iş dünyası ile çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK'nin, bu standartlara uygun uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücünün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini de sağladığını kaydetti.

- Belgeli iş gücü sayısı 1 milyonu aştı

MYK'nin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüze 2019'da 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu iş gücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak."

Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın iş gücümüzün istihdama katılacağı sektör sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK'larımız iş birliğinde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz."

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