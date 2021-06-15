  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Uzmanlar uyarıyor: Korku ve sevgisizlikle çocuklarınız üzerinde otorite kurulmaz
O köylüler yıllardır su sorununa çözüm bekliyor
İşte yeni AKM'nin son hali!
Eğitim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?
Eğitim

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Meslek Liseleri öğrencilerin, teoriden çok pratik eğitim veren, çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştiren ve aynı zamanda üniversite de tercih ettiği meslek dalıyla ilgili pratik eğitim almalarını sağlayan liselerdir. Meslek lisesinde ikinci sınıfa geçen öğrenciler, okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. Peki, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıfta hangi dersler var ve dersler kaç saat?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:51:00 -
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Liseler kendi aralarında gruplara ayrıldığı için her lisenin kendine ait ders müfredatı vardır. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 10. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde toplam haftalık 28 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 15 saat alan ve dal dersleri olmaktadır. Toplam olarak haftada 43 saat ders görülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay