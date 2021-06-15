Liseler kendi aralarında gruplara ayrıldığı için her lisenin kendine ait ders müfredatı vardır. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 10. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde toplam haftalık 28 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 15 saat alan ve dal dersleri olmaktadır. Toplam olarak haftada 43 saat ders görülmektedir.