Mesleki ortaokullar geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB). çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı mesleki ortaokul pilot uygulaması. Bursa'da başlıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde açılan mesleki ortaokulda dersler. bu hafta başlayacak.

Mesleki ortaokullar uygulaması, MEB’in mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul kademesindeki öğrencilere açmasından doğdu.

Öğrencilerin 7’nci sınıftan itibaren meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği atölyeler, 18 ildeki 271 okulda 129 modüller kurs programıyla gerçekleştirildi. Sürece katkı sağlamak için Türkiye’de ilk kez "mesleki ortaokullar" müfredata alındı.

Pilot olarak Bursa, Sivas, Konya ve Burdur’da 4 meslek lisesinin bünyesinde açılan bu okullara, mevcut ortaokullardan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Öğrenci, geldiği okulda hangi sınıftaysa mesleki ortaokulda ona göre oluşturulacak sınıflarda öğretim görecek.

Uygulamayla, öğrencilerin mesleki eğitime karşı farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

Ayrıca mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip lise ve üniversite dönemi için uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor. (İLKHA)