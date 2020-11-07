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Eğitim Mesleki eğitime bir destek daha
Eğitim

Mesleki eğitime bir destek daha

Mesleki eğitimde AR-GE merkezlerine 10 milyon TL başlangıç desteği verilecek. Merkezlere sağlanan desteklerle 2021 yılı için 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili yapılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:17:00 -
Mesleki eğitime bir destek daha

Mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 40 AR-GE merkezi kuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu merkezlere 10 milyon TL başlangıç desteği sağlayacak.

AR-GE merkezlerine 10 milyon TL kaynak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kurulan AR-GE merkezlerinde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklanıldığını ifade ederek, “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin koordinasyonunu yapan Fikri Mülkiyet Ofisini kurduk. Bu birim mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımızda fikri mülkiyet çalışmalarını koordine ediyor. Yaptığımız toplantıda AR-GE merkezlerimizin mevcut durumunu ve 2021 yılı hedeflerini hep birlikte değerlendirdik. AR-GE merkezlerimize başlangıç desteği olarak 10 milyon TL destek sağladık” dedi.

2021 hedefi 250 tescil

AR-GE merkezlerine sağlanacak desteklerle 2021 yılı için 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili yapmayı hedeflediklerini kaydeden Özer, “Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Süreci başarılı bir şekilde koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu’na, il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, AR-GE merkez yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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