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Eğitim ‘Mesleki eğitimde üretimi odağa aldık’
Eğitim

‘Mesleki eğitimde üretimi odağa aldık’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sisteminin demokratikleşmesi, toplumsal taleplere duyarlı olması ile ilgili devasa adımlar atıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 21:53:00 -
‘Mesleki eğitimde üretimi odağa aldık’

Özer, “İşte biz, bizden önceki tüm bakanlarımız, mesleki öğretimi güçlendirmek için devasa adımlar attılar. Eğitim, üretim ve istihdam çevrimini güçlendirmek için çok ciddi seferberlik yaptılar. Gelinen noktada özellikle bizler iş gücü piyasasının, mesleki eğitimi tüm süreçlerine dahil ederek ve mesleki eğitimin tüm müfredatını iş gücü piyasasının talep ettiği beceri, yetkinlik ve yeteneklerle ilişkilendirerek öğrencilerimizin iş gücü becerilerine dahil ederek, istihdamı önceleyerek çok önemli bir adım attık” dedi.

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