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Aktüel "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesiyle bir ayda 350 okula "Z-Kütüphane" kuruldu
Aktüel

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesiyle bir ayda 350 okula "Z-Kütüphane" kuruldu

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 350 yeni kütüphaneyi kurduk. Önümüzdeki aylarda da 650 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor" - "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atacağız. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:03:02 -
"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesiyle bir ayda 350 okula "Z-Kütüphane" kuruldu

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında, 81 ilde belirlenen 350 mesleki ve teknik Anadolu lisesine Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z-Kütüphane) kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimde yaptığı projelere ekim ayında bir yenisini ekledi ve "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini başlattı.

Proje kapsamında, 81 ildeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında, temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar farklı alanlarda destek paketi hazırlandı.

Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan önemli adımlardan olan projenin hedeflerinden biri de okulların tamamına Z-Kütüphane kurulmasıydı.

Bakanlık, bu hedef için kısa sürede adım atarak, 350 okula Z-Kütüphane kurdu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atacağız. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede okullarımızın altyapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Ekim ayında başlattığımız proje kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 350 yeni kütüphaneyi kurduk. Önümüzdeki aylarda da 650 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor."

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