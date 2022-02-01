Mesleki eğitim merkezleri, ortaokul mezunu ya da açık lise öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Peki, mesleki eğitim merkezi başvuruları ne zaman alınacak?

Mesleki eğitim merkezi nedir?

Ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim okuludur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri olduğu meslek alanında hem çalışarak hem okuyarak eğitim alır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Meslek liselerindekinden farklı olarak okul eğitimi haftada bir gündür. Diğer günlerde işletmelerde mesleki eğitim yapılır. Pratik eğitim esastır. Ancak teorik eğitim de ihmal edilmez. Okul devamsızlık sınırı -mazeretli devamsızlıklar dahil- yıllık 6 gündür. İşletme devamsızlık sınırı ise yıllık 30 gündür.

İşletmelerde mesleki eğitim ilk seneden son seneye kadar devam eder. Üçüncü yılın sonunda öğrenciler Kalfalık sınavına, dördüncü yılın sonunda ise Ustalık sınavına alınır. Başarılı olanlara belge verilir.

Mesleki eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.

Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).

Kayıt için yaş sınırı yoktur.

Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

Mesleki eğitim merkezi başvuruları başladı mı? Mesleki eğitim merkezi kayıt tarihleri 2022

Mesleki eğitim merkezlerine başvurular yıl boyu devam eder. Başvuru koşullarını sağlayanlar diledikleri zaman başvuru yapabilir. Mesleki eğitim merkezi başvuru adımları ise şöyle:

Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir işletmede çalışanlar veya işletmede çalışmayıp mesleki eğitim almak isteyen adaylar kimlik bilgileriyle birlikte en yakın mesleki eğitim merkezine veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.

Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilirler.

Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve öğrenci/veli arasında “işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesinin” imzalanmasıyla başlar.

Öğrenci e-MESEM sistemine okul tarafından kaydedilir.

Öğrenci kayıt olduğu andan itibaren meslek hastalıkları, iş kazalarına karşı sigortası ile maaşı başlar, öğrenim süresi boyunca devam eder.