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Eğitim Mesleki eğitim merkezi başvuru şartları neler?
Eğitim

Mesleki eğitim merkezi başvuru şartları neler?

Mesleki eğitim merkezi başvurusunda bulunmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, merkezi eğitim başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:06:00 -
Mesleki eğitim merkezi başvuru şartları neler?

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim görmek isteyenler nereden ne zaman başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, mesleki eğitim merkezlerine kim başvuru yapabilir? 

Mesleki eğitim merkezi başvuru şartları neler?

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.

Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).

Kayıt için yaş sınırı yoktur.

Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

 

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