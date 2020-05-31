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Eğitim

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri | Açık meslek lisesi sınavları ne zaman?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık meslek lisesinde eğitimine devam edenler “Açık meslek lisesi sınav tarihleri” , “Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?” , “Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları haziran ayında mı?” , “Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları temmuz ayında mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:56:00 -
Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri | Açık meslek lisesi sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Pek çok öğrenci açık meslek lisesi sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri | Açık meslek lisesi sınavları ne zaman? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.

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