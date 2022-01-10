‘Meslek tanımı’nda karmaşayı sona erdirecek sistem hazır

27 sektörde bin 195 meslekle ilgili 7 bin 869 iş unvanı tespit edildi. Ardından ‘Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi’ hazırlandı. Sistemle ulusal düzeyde mesleklerle ilgili işlerin çerçeveleri, seviyeleri ve sınırları belirlenecek. Böylece aynı mesleğin kurumlarca farklı isim ve kodlarla tanımlanması önlenecek.

Mesleklere ilişkin terminoloji farklılıkları ortadan kaldırılacak. İş gücü sayısının sektör ve meslek bazlı tespiti kolaylaşacak. Yeni ve eskimeye yüz tutmuş meslekler ayırt edilecek.

İş gücü piyasasının anlık yapısı görülecek. ‘Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi’nin bu yıl uygulamaya konulması planlanıyor.