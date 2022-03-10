Meslek lisesinde hayat bulan "şal şepik" kumaşı dünyaya açıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan el sanatları teknolojisi alanında, döner sermaye işletmesi bünyesinde yöresel kumaş şal şepik üretimi yapılıyor.

Bölgede dokunan ilk kumaşlardan olan ve tamamen doğal tiftikten üretilen şal şepik, okulun atölyelerinde öğrenciler tarafından kök ve rejenere boyalar ile renklendiriliyor.

Yaz mevsiminde serin, kışın ise sıcak tuttuğu ve son derece dayanıklı olduğu için yurt içi ve dışında tercih edilen bir kumaş türü olan şal şepik, yoğun el emeği nedeniyle yüksek maliyetler sonucunda elde edilebiliyor.

Metresi 40 dolara alıcı buluyor

Metre fiyatı yurt içinde 500 lira, yurt dışında ise 40 dolara alıcı bulan kumaşın, 15 metresinden bir takım elbise üretilebiliyor.

Söz konusu üretimde, el sanatları teknolojisi alanı atölye şefi ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından tiftik dokuma sanatçısı unvanı alan Mustafa Aslankılıç'ın koordinesinde 36 öğrenci eğitim görüyor ve aktif olan 15 el dokuma tezgahında üretime katkı yapıyor.

"Türk kültürünün unutulmuş unsurlarını gelecek kuşaklara miras bırakmak için çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın geleneksel Türk sanatı ve kültürünün unutulmuş unsurlarını güncel yaklaşımlarla ele alarak gelecek kuşaklara miras bırakmak için pek çok çalışma yürüttüğünü belirtti.

Şal şepik üretimini, yüzyıllar öncesinden başlayan bir üretim geleneğinin yeniden canlandırılması, genç kuşaklara aktarılması ve ekonomiye kazandırılması bağlamında çok önemsediklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Kumaşın üretim süreci, oldukça zahmetli. Üretim kapasitesinin artırılması için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kumaşın üretim maliyetinin azaltılması ve seri üretim yapılabilmesine olanak sağlayacak başlangıç ödeneğini okulumuza gönderdik. Şal şepik ile coğrafi işaret tescili için de başvuruda bulunduk. Meslek liselilerimizin ürettiği geleneksel kumaşın ihracatına başlandı. Pazarı genişleterek şal şepiğin tüm dünyaya açılmasına destek vermeye devam edeceğiz."

Bakan Özer, mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliklerinin "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünü güçlendirmek olduğunu belirterek, "Meslek liseleri patent, tasarım, tescil üreten ve yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştü. Hamdolsun. Bu süreci başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.