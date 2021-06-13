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Eğitim Meslek lisesi stajlarını eksik yapanların durumu ne olacak?
Eğitim

Meslek lisesi stajlarını eksik yapanların durumu ne olacak?

Meslek liselerinde stajlarını tamamlamayanlar ne yapacak? Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katıldı. Meslek lisesi öğrencilerinin bir bölümü ise kısıtlamalar sebebiyle stajlarına devam edemediğini bu sebeple sınıfı nasıl geçeceklerini merak ediyor. Stajlarını tanımayanlar sınıfta mı kalacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:41:00 -
Meslek lisesi stajlarını eksik yapanların durumu ne olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. Kısıtlamalar sebebiyle stajlarına devam edemeyenler ise sınıf geçme notlarının nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Peki, stajlarını tamamlayamayanlar sınıflarını nasıl geçecek?

Meslek lisesi stajlarını eksik yapanların durumu ne olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.

Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak. İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021’e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021
Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021

Eğitim

Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021

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