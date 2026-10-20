Kanada'da skandal karar! Sahnede Filistin bayrağı açan opera sanatçısı kovuldu

Kanada’da çok tartışılacak bir karar alındı. CBC News kanalının haberine göre, 16 Ekim'de kentte sahnelenen "Tosca" operasının bitişinde, Cesare Angelotti karakterini canlandıran sanatçı Gabriel Sanchez-Ortega Filistin bayrağı açtı.

“İzinsiz” açıklaması yapıldı

Calgary Operası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu durumun "beklenmedik ve izinsiz" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Bireysel siyasi protestoların kurum politikasına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Sanchez-Ortega'nın kalan gösterilerde yapımda olmayacağı belirtildi.

“Asla pişman değilim”

Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanchez-Ortega, "pişmanlık duymadığını" belirtti.

Sanchez-Ortega, siyasi bir mahkumu canlandırmanın kendisi için bir gurur olduğunu belirterek, "Siyasi olsun ya da olmasın, gösterinin ardından hepimiz eve gitmek ve aynada kendimize bakmak zorundayız" ifadesini kullandı.