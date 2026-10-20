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Gündem Kılıçdaroğlu Mekke Anlaşması’nı redde hazırlanıyor: Kabul etmeyiz!
Gündem

Kılıçdaroğlu Mekke Anlaşması’nı redde hazırlanıyor: Kabul etmeyiz!

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Kılıçdaroğlu Mekke Anlaşması’nı redde hazırlanıyor: Kabul etmeyiz!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak kabul etmeyiz. Bir ülkenin çıkarı için gidip, sonra bölgede daha büyük bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, tarihin kendilerine yüklediği bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun gereğini yapacaklarını söyleyerek, "Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bizim adımız, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın partisidir. Halk için mücadele eden bir partidir. Tarihin bize yüklediği sorumluluğun gereğini yapmak, hepimizin namus borcudur. Evlatlarımızın bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Türkiye hiç endişe etmesin; arınacağız" diye konuştu.

DOĞRU BULMUYORUZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve TBMM'ye sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de "Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız. Biz elbette anlaşmalar yaparız; ama bir ülkenin çıkarı için gidip, sonra bölgede daha büyük, daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz. Özetle 5'inci maddeyi de söyleyeyim; Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu sözleşmeyle? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri yükünün giderek daha büyük bir bölümünü bölge ülkelerine aktardığı yeni bir güvenlik mimarisinin parçası mı olmak istiyoruz? Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Yorumlar

Gec kaldin

Haaah ne zaman özüne dönecek, diye merak edenler. Buyrun! Buyrun, buyrun.

Şuayip

Zamanında Mescidi aksa anlaşması olsaydı bu günkü aci yaşanmazdı
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