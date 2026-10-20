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Dünya Protestoculara sert önlem hazırlığı! Fransa’da dananın kuyruğu cumartesi kopacak
Dünya

Protestoculara sert önlem hazırlığı! Fransa’da dananın kuyruğu cumartesi kopacak

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Protestoculara sert önlem hazırlığı! Fransa’da dananın kuyruğu cumartesi kopacak

Fransa’da liseli öğrencilerin masum istekleriyle başlayan eylemler adeta halk ayaklanmasına dönüşürken, Başbakan Sébastien Lecornu, önümüzdeki cumartesi günü Fransa'nın her yerinde "yoğun" bir polis konuşlandırması olacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Lecornu, eylemcilerin 24 Ekim Cumartesi günü için açıkladığı “İkinci Eylemlilik Günü” için polis konuşlandırılmasının en geniş çaplı şekilde yapılacağını söyledi.

 

Başbakan Lecornu’nun tüm Fransa’da polis ekiplerinin teyakkuza geçeceğini açıkladığı Cumartesi günü ülkede polis şiddetinin ve çatışmaların daha da artacağı yorumları yapılıyor.

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