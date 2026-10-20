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Spor Türk futbolunda devrim gibi karar! Hakem makamının başına yabancı isim getirildi!
Spor

Türk futbolunda devrim gibi karar! Hakem makamının başına yabancı isim getirildi!

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Türk futbolunda devrim gibi karar! Hakem makamının başına yabancı isim getirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva’da gerçekleştirdiği kritik yönetim kurulu toplantısının ardından Türk futbolunu yakından ilgilendiren tarihi kararları açıkladı. Ferhat Gündoğdu’dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevine, Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleşen toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

YENİ MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

TFF, Ferhat Gündoğdu'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı koltuğuna Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu. MHK'nın yeni başkanı Anthony Taylor oldu.

TFF'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

 

TFF'NİN ALDIĞI DİĞER KARARLAR

"Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz."

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Yorumlar

M.ucr

Türk futboluna bu utanç yeter.
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