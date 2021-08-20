Meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı tekne denizle buluştu

Yeni Akit Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, Ar-Ge merkezi 40 okuldan biri olan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen gezi teknesi, yüzdürüldü.

Altınova ilçesinde faaliyet gösteren okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kompozit Malzemeden Tekne İmalatı Projesi", beş öğretmen ve dört öğrenci tarafından iki ayda tamamlandı. Meslek liseli öğrenciler, yaptıkları 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki tekneyi son kontrollerin ardından Marmara Denizi ile buluşturmanın sevincini yaşadı. Elyaf ve özel bir reçineden imal edilen, ambar, arka ve baş üstü bölümlerinden oluşan, 4 kişilik ve 500 kilogram taşıma kapasiteli standart gezi teknesi, amatör balıkçılık amacıyla da kullanılabilecek. İstihdam garantisiyle diplomalarını aldıklarında tersanelerde çalışmaya başlayan öğrenciler, ilerleyen süreçte öğretmenleriyle özgün tekne modelleri tasarlayıp üreterek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyor.

Seri üretim talebi geldi

Okul Müdürü Sedat Oymak, "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" bölümleri ile faaliyet gösterdiklerini, tekne yapımında görev alan öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirerek şu bilgileri paylaştı:

"Ar-Ge proje okulu olarak yeni projeler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de Bakanlığımıza sunduğumuz kompozit teknemizdi. Teknemizi suya indirdik. Bununla gurur duyduk. Ar-Ge merkezleri olarak katkı sunmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Şu an bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonrasında inşallah seri üretime de geçeceğiz çünkü kompozit teknemiz büyük bir beğeni kazandı. Seri üretimle ilgili bazı işletmelerden bize talepler geldi."

Projede yer alan öğrenciler ise öğretmenlerinden aldıkları destekle güzel bir iş çıkardıklarını ve kompozit tekne üretimini, farklı projeler için bir başlangıç olarak gördüklerini ifade etti.