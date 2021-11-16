Meslek liseliler artık sektörde yetişecek
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitimi geliştirmek üzere işbirliği protokolü imza töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, mesleki eğitim merkezlerine ilişkin öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellemesi sağlanacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen oteller işbirliği içinde çalışarak öğrenciler iş yerlerinde eğitimlerini sürdürebilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli alanlardan bir tanesenin mesleki eğitimi güçlendirmek olduğunu ifade ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlığın bir araya geldiğini söyledi.