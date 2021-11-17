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Eğitim Meslek liseleri ekonomimize 540 milyon lira katkı sağladı
Eğitim

Meslek liseleri ekonomimize 540 milyon lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin yılın 10 ayında ekonomiye katkısının 540 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:14:00 -
Meslek liseleri ekonomimize 540 milyon lira katkı sağladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, meslek liselerinin, üretimleriyle ülke ekonomisine katkılarını büyüterek sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümün eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik olduğuna işaret etti. Özer, bu çerçevede attıkları adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında meslek liselerindeki üretimin kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020'de meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir son 2 yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı. 2021'in 10 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 61 artırarak 540 milyon liraya ulaştık. Bu yılın 10 ayında elde edilen gelir, 2020'de elde edilen geliri aştı. 2021 yılı sonunda daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz."

Bu yılın 10 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu ifade eden Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 72 milyon 361 bin, Ankara'da 53 milyon ve İzmir'de 28 milyon 195 bin liralık gelir elde edildi" bilgisini verdi.

Birinci İstanbul'dan çıktı

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 10 milyon 945 bin liralık üretimle birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 10 milyon 237 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 9 milyon 407 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu açıkladı.

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