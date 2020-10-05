Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle okulların 31 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitim üzerinden açtı. 21 Eylül’den itibaren ise hazırlık e birinci sınıf öğrencileri seyretilmiş bir biçimde yüz yüze eğite başladı. 5 Ekim’den itibaren ise mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri yüz yüze eğitime başladı.

Meslek liseleri alan seçimi 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek lesileri alan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek Lisesi alan seçim sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Meslek liseleri alan seçimi sonuçları nereden açıklanacak?

Meslek lise alan seçimi sonuçları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 2 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

Meslek lisesi alan seçim sonuçları için tıklayınız.