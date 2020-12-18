Meslek hastalığı nedir? Koronavirüs meslek hastalığı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek hastalığına ilişkin talimatını açıkladı. Yapılacak düzenlemeden sonra koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malulü olarak görülecek. Peki, meslek hastalığı (vazife malülü) nedir? İşte detaylar…

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırma sağlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vazife malulü sağlık çalışanlarının ailelerine, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkan tanınacağını da belirtti.

Düzenleme üzerinde Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte mesai yapmaya başladı. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması düşünülüyor.

Meslek hastalığı ne demek?

Meslek hastalıkları, işyeri ortamında olan faktörlerin etkisi ile oluşan hastalıkların ortak ismidir. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya işin şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük durumudur.