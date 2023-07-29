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Dünya Mesleğin yüz karası! Böyle savcı olmaz olsun
Dünya

Mesleğin yüz karası! Böyle savcı olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:08:00 -
Mesleğin yüz karası! Böyle savcı olmaz olsun

ABD'de bölge savcısı yardımcısı olan bir adam, bir suçtan dolayı hakkında soruşturma açtığı kadının yanı sıra iki ayrı kadınla daha aynı anda hem ofisinde hem de kendi evinde cinsel ilişkiye girdi. İlişkiye girdiği anları kayıt altına alan savcı, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 18 ay hapis cezası aldı.

ABD bir bölge savcısı yardımcısı, bir suçtan dolayı hakkında soruşturma açtığı kadının yanı sıra iki ayrı kadınla daha aynı anda cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hakkında dava açılan savcı, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 52 yaşındaki Daniel Steffen isimli bölge savcısı yardımcısı, bir suçtan dolayı hakkında dava açtığı kadının yanı sıra, iki kadınla daha aynı anda cinsel ilişkiye girdi.

Kadınlarla hem kendi evinde hem de ofisinde cinsel birliktelik yaşayan Steffen, o anları bir de kayıt altına aldı. Kadınlardan biri, o anları kayıt altına alırken, savcının kameraya göz kırptığı görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Kadın savcıya verdiği ifadede, Steffen'in cinsel ilişki karşılığında dava sürecinde büyük müsamaha gösterdiğini söyledi.

Olayın ardından tutuklanan Daniel Steffen 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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