"Mesleğin son ustasıyım": 76 yaşındaki kendirci teknolojiye direnerek üretiyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Ali Macık, babasından öğrendiği kendircilik mesleğini 67 yıldır sürdürüyor. Kendirciliğin son ustası olduğunu belirten Macık, teknolojiye direnerek nemli bir mağarada kendir ipi üretiyor. Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan mesleğe çocukken başlayan usta, üretime başladığı mağarada zor şartlara rağmen çalışıyor.

Nemli mağarada ahşap çıkrıkla üretim

Macık, mağaranın içinde "çıkrık" adı verilen ahşap tezgahların başına geçerek kendir ipliklerini el emeğiyle hazırlıyor. Ürettiği ipler file, hamak ve balık ağı yapımında, ayrıca çeşitli malzemelerin bağlanmasında kullanılıyor. Usta, yüzlerce yıllık geleneğin tamamen kaybolmaması ve mesleğin gelecek nesillere aktarılması için üretime devam ediyor.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Macık, ipliklerin kullanım alanlarını şöyle sıraladı: "Bu iplikler, genelde tütün ipi, köşker ipi, hamal ipi gibi her türlü yerde kullanılır. Bunun yanında bir de hayvanları bağlamak için kendir yapıyoruz."

Çalışma yeri olarak mağarayı seçmesini üretim kalitesiyle açıklayan usta, "İşimi mağarada sürdürüyorum. Burayı tercih etmemdeki sebep, nemli olmasıdır. Böyle olunca iplik daha düzgün ve daha kaliteli olarak üretiliyor" dedi.

"Mesleğin son ustasıyım"

Öğretmek istediği mesleğe talip çıkmadığını ifade eden Macık, "Mesleğin son ustasıyım. Bu mesleği benden başka yapan kalmadı. Benden sonra yok olmasını istemediğim kendirciliği öğretmek istiyorum fakat öğrenmek isteyen kimse yok" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle makine üretiminin arttığını belirten usta, el emeğiyle makine arasındaki farkı rakamla anlattı: "Biz burada 30 kilogram iplik üretiyorsak onlar makinelerde 200-300 kilogram çıkarıyor. Bundan dolayı herkes makineye döndü. Ama ben teknolojiye direnerek bu işi kendi isteğimle yapıyorum."

Ürettiği ipliklerin esnaf aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gittiğini söyleyen Macık, "Burada ürettiğim iplikleri, Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan Almacı Pazarı'ndaki esnafa götürüyorum. Onlar da Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilere satıyor" diye konuştu.