0553 313 94 23

MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç borçlanma talebi komisyona havale edildi

MESKİ Genel Müdürlüğünün, Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için talep ettiği 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma, olağanüstü genel kurulda komisyona havale edildi.

10 Eylül 2019 Salı 17:14
MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç borçlanma talebi komisyona havale edildi

MESKİ Genel Müdürlüğünün, Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için talep ettiği 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma, olağanüstü genel kurulda komisyona havale edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulunun birinci birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, önemli gündem maddeleri ele alındı.


Genel kurulda, MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Plan Taslağı ile ilgili teklif görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesi içinde Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibinin açılması ve açılacak olan bütçe tertibine toplamda 35 milyon 400 bin TL’nin aktarılması, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının bütçesinin Plan Proje Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması ile ilgili teklifler de komisyonlara havale edildi.


Öte yandan, MESKİ Genel Müdürlüğü 2019 mali yılı bütçesinin finansman cetvelinde 73 milyon TL iç borçlanma öngörülürken, Bütçe Kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan söz konusu bu tutardan 9 milyon 300 bin TL’lik kısmın Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için kullanılmasıyla ilgili teklif de ilgili komisyona gönderildi.


Tekliflerin görüşülüp karara bağlanması için 13 Eylül 2019 tarihinde yeniden toplanılmak üzere oturuma son verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:14
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı
    1. Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı
    2. Jandarmadan helikopter destekli denetim
    3. Beton kirişleri taşıyan tır devrildi,..
    4. Askerin çantası belediyeden
    5. Kayıp yaşlı adam denizde aranıyor
    6. Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri
    7. DTSO Başkanı Kaya sanayi sitesi..
    8. Ardahan'da terör operasyonu
    9. Bölgenin ilk mısır hasadı gerçekleşti
    10. Hatay Emniyet Müdürünün acı günü
    11. Diyarbakır’da okul önlerinde..
    12. Niloya, Piazza’da çocuklarla buluştu
    13. Çorum’da kaçak avcılara sıkı denetim
    14. Gölcük sahillerinde su kanalları inşa..
    15. Yıldız Tosun: "AFAD, afetler olmadan..
    16. Tosya’da Gavurkayalıkları’na kazı..
    17. Büyükşehir komisyon toplantısı
    18. Sivas’ta yapılan Taekwondo Şampiyonası..
    19. Sivaslı karateciler Gaziantep’ten..
    20. "Nüfus sayımı, siyasi koz olarak..
    21. Hüda Par'dan eylem yapan annelerle..
    22. Okulda yürekleri ağza getiren yangın
    23. Zonguldak'taki cinayet
    24. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Kerbela’da facia: 31 ölü, 111 yaralı
    27. MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç..
    28. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat..
    29. Türkiye için korkutan uyarı: Daha da..
    30. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!