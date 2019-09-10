MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç borçlanma talebi komisyona havale edildi

MESKİ Genel Müdürlüğünün, Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için talep ettiği 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma, olağanüstü genel kurulda komisyona havale edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulunun birinci birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, önemli gündem maddeleri ele alındı.

Genel kurulda, MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Plan Taslağı ile ilgili teklif görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesi içinde Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibinin açılması ve açılacak olan bütçe tertibine toplamda 35 milyon 400 bin TL’nin aktarılması, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının bütçesinin Plan Proje Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması ile ilgili teklifler de komisyonlara havale edildi.

Öte yandan, MESKİ Genel Müdürlüğü 2019 mali yılı bütçesinin finansman cetvelinde 73 milyon TL iç borçlanma öngörülürken, Bütçe Kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan söz konusu bu tutardan 9 milyon 300 bin TL’lik kısmın Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için kullanılmasıyla ilgili teklif de ilgili komisyona gönderildi.

Tekliflerin görüşülüp karara bağlanması için 13 Eylül 2019 tarihinde yeniden toplanılmak üzere oturuma son verildi.