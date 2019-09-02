0553 313 94 23

MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından personele İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından personele İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verildi.


MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bağlı iş güvenliği ve MESKİ Personel A.Ş. uzmanları ile işyeri hekimi tarafından personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar anlatıldı. Eğitimde ayrıca, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri (parlama, patlama, yangın ve yangından korunma), kapalı alanda çalışma, yangın, elektrik, kişisel koruyucu donanımın kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilkyardım konularında bilgi verildi.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kurumumuz insan odaklı çalışan, hizmetlerini de bu doğrultuda yürüten bir kurumdur. Bu yüzden çalışan her personelimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için bütün eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İş kazalarını azaltabilmek ve karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirleri anlatarak iş güvenliği farkındalığı oluştururken, aynı zamanda vatandaşlarımıza da kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
    1. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    2. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    3. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    4. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    5. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    6. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    7. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    8. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    9. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    10. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    11. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    12. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    13. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    14. Balıkesir’de polis alkol satış..
    15. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    16. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    17. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    18. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    19. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    20. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    21. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    22. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    23. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    24. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    25. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    26. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    27. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    28. HDP’li belediye başkanı işten..
    29. MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve..
    30. Ordu’da yollar asfaltlanıyor
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak