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MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek için düğmeye bastı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan kırsal ve ova mahallelerdeki vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek için düğmeye bastı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan kırsal ve ova mahallelerdeki vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus’un bazı merkez mahallelerinde yapılması gereken yağmur suyu tahliye ve bağlı mahallelerde yaşanan içme suyu problemlerinin en kısa sürede çözülmesi için düğmeye bastı.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ve ova mahallelerde özellikle öz kaynakları kullanarak, yatırımların seri ve daha ekonomik şekilde hayata geçmesi adına planlama yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’nde bu amaçla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi MESKİ’den Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Liman, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, MESKİ yetkilileri ile CHP Tarsus ve Çamlıyayla ilçe başkanları katıldı.



“Tarsus’ta sadece ova mahallelere 350 kilometre içme suyu borusu döşenmesi gerekiyor”


Toplantıda konuşan MESKİ’den Sorumlu Başkan Danışmanı Liman, Tarsus’un sadece ova mahalleleri için şu an 350 kilometre içme suyu borusu döşenmesi gerektiğini ve bunun maliyetinin 125 milyon TL olduğunu söyledi. Liman, “Mahallelerimiz oldukça dağınık durumda ve birbirlerine uzak. Bu yatırımın hayata geçmesi mevcut ekonomik koşullarda mümkün değil. Biz, içme suyu sorunu yaşanan mahallelerimizde yeraltından yeni su kaynakları bulup rehabilite ederek, sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.


Liman, Tarsus merkezde ise bazı mahallelerde yağmur suyu tahliye hattı sorunu olduğunu, bunun dışında fazla bir eksikliğin bulunmadığını kaydetti.



“Su problemlerini, önümüzdeki 1 yıllık sürede çözeceğiz”


Acil çözüm gereken noktalarda kendi imkanlarıyla yağmur suyu tahliyesi için çalışma yapılacağını belirten Liman, “İçme suyu sorunu yaşanan kırsal veya ova mahallelerimiz için yeni su kaynağı bulmamız gerekiyor. Su kaynağı bulmak için de büyük ölçekli yatırım gerekiyor. Fakat aldığımız karar doğrultusunda bu su kaynaklarını kendi imkanlarımızla bulmaya çalışacağız. Bunun nedeni, ihale ile yapıldığında süreç uzuyor ve maliyet artıyor. Şu an özellikle kırsal mahallelerimizde yaşanan su sorunu konusunda arkadaşlarımız tespit çalışmalarını sürdürüyor. Buralarda küçük dokunuşlarla vatandaşlarımızın yaşadıkları su problemlerini, önümüzdeki 1 yıllık sürede çözeceğiz” diye konuştu.


Tarsus’un kırsal mahallelerinin yanı sıra Çamlıyayla’da da yaşanan sorunların ortadan kalkması ve kalıcı çözümler bulunması için ekiplerin çalıştığını ifade eden Liman’ın konuşmasının ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.



Boltaç, muhtarlarla bir araya geldi


Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Boltaç, daha sonra Çamlıyayla’ya bağlı mahalle muhtarları ve Tarsus’un kırsal bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Boltaç, özellikle yol konusunda yaşanan sorunların çözümü için ekiplerin seferber olduklarını kaydederek, diğer talepler için de sistemli şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
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