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Dünya 'Meşhur' Alman sanayisi durma noktasına geldi! 'Yaşadığımız gaz kıtlığı nedeniyle tüm endüstriler durabilir'
Dünya

'Meşhur' Alman sanayisi durma noktasına geldi! 'Yaşadığımız gaz kıtlığı nedeniyle tüm endüstriler durabilir'

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın gaz akışını azaltması nedeniyle tüm endüstrilerin durabileceği konusunda uyardı. Ayrıca Habeck'e göre, kesinti uzun süreli de olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:41:00 -
'Meşhur' Alman sanayisi durma noktasına geldi! 'Yaşadığımız gaz kıtlığı nedeniyle tüm endüstriler durabilir'

Rusya'dan Almanya'ya Kuzey Akımı boru hattı üzerinden sağlanan gaz akışı, geçen hafta yüzde 60'a varan oranda kesilmişti. Rus enerji devi Gazprom, bunun Batı yaptırımlarından kaynaklanan teknik sorunlardan kaynaklandığını açıklamıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel gazetesine konuştu.

"Bütün fabrika faaliyetleri askıya alınacak"

Habeck, ülke çapında bir doğal gaz sıkıntısı olması durumunda Almanya'nın tüm sanayi sektörlerini kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

“Bütün fabrika faaliyetleri askıya alınacak. Bazı sektörler için felaket olacak. Ayrıca iki gün veya haftadan değil, uzun bir zamandan bahsediyoruz. İşlerini kaybedecek insanlardan ve tüm sanayi komplekslerini kaybedecek bölgelerden bahsediyoruz.”

Ancak Bakan Habeck, Almanların bu zorluklar karşısında birleştiğini, Rusya karşıtı yaptırımları desteklediğini ve bir dereceye kadar zorluklara dayanmaya hazır oldukları konusunun altını çizdi.

Habeck, Rusya'nın Almanya'ya gaz arzının azaltılmasının Batı yaptırımlarının etkinliğini gösterdiğini söylemişti.

AB'nin Moskova'ya sağlanan mal ve hizmetler üzerindeki kısıtlamalarının, Moskova'nın enerji satışlarından elde edilen parayı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Tüm Dünya büyük bir ekonomik krizde bizim Muhalefet bunu bile çarpıtıp her gün pahalılık edebiyatı yapıyor kendileri iktidarda olsaydı bu beceriksizlikleriyle yiyecek yemek bulamazdık.

Mesut GÜL

Bu durum aslında şu anlayışın yanlış olduğunun isbatı: "Biz en iyi şekilde üretelim, yeter" Erbakan Hocam da "önce ahlak ve maneviyat, sonra ağır sanayi" demişti. Evet, doğru, önce ahlak ve maneviyat. Ancak, ağır sanayiden önce "pazar" gelir. Bu toprakları zamanında ihya eden tarihi "ipek yolu" üretim sistemi değildi, ticaret (pazar) sistemiydi. İyi bir hammadde pazarınız (tedarik sistemi) olmazsa üretemezsiniz. İyi bir ürün pazarınız olmazsa da, üretseniz bile satamazsınız.
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