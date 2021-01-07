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Siyaset Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi
Siyaset

Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto eden bir grup dün Kadıköy’de düzenledikleri eylemde "Memleketi AKP'den temizleyeceğiz" yazılı pankart açtı. Meşru hükümeti tehdit eden skandal pankart eylemlerin asıl amacını bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:03:00 - 2021-01-07 14:05:22
Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasnı bahane eden solak kesim ikinci Gezi kalkışması arayışında.

Dün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde düzenlenen eylemin ardında Kadıköy’e geçen ‘öğrenci’ oldukları iddia edilen kalabalık bir grup ellerinde pankartla sloganlar attı.

Skandal pankart

Grubun açtığı pankartlarda olayların asıl amacının rektörü protesto etmek değil seçimle başa gelmiş meşru hükümeti gayri meşru yöntemlerle devirmek olduğu bir kez daha ortaya kondu.

Hükümete tehditlerin savrulduğu pankartların bir tanesinde 'Memleketi AKP'den temizleyeceğiz'  yazması dikkat çekti.

Demokrasi kılıfıyla sokağa çıkan solakların, demokrasi ile tek başına iktidar olan AK Parti’yi ‘ikinci Gezi’ umuduyla tehdit etmesi olayları çıkaranların asıl niyetini gösterdi.

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